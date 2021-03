Wer kennt das nicht: Beim Spaziergang durchs Dorf wird es an einer Stelle plötzlich dunkel. Eine Straßenlaterne hat das Leuchten eingestellt. Gerade in dieser Zeit sind es auch Schlaglöcher an Stellen, wo es für Verkehrsteilnehmer gefährlich werden könnte. Doch wem und wie soll man das abends oder am Wochenende mitteilen. Es gibt Bürger, die wenden sich an einen Kommunalpolitiker, der es dann in der Sitzung eines Fachausschusses anbringt. Andere wenden sich telefonisch direkt an die Verwaltung. In der Ascheberger Partnerstadt Rheinsberg gibt es eine viel einfachere, direkte und am Ende sogar transparente Möglichkeit des Meldens. Die Prinzenstadt ist in das brandenburgische Portal „Der Maerker“ eingebunden. Dort haben Bürger die Möglichkeit, im Internet Probleme einzutragen. Wer mag, kann auch eine zugehörige App herunterladen, installieren und nutzen. Bei der Eingabe können sogar Fotos geschossen und hochgeladen werden. Der Maerker ist mit einem Ampelsystem versehen. Ist eine Eingabe angenommen, springt die Ampel auf rot. Hat sich jemand mit dem Thema befasst, etwa Aufträge erteilt, springt sie auf gelb. Ist das Problem gelöst, wird die Ampel grün. Da nicht gelöscht wird, lässt sich gut verfolgen, welche Dinge gelöst oder nicht bearbeitet wurden.