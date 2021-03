Da durch die Corona-Pandemie vieles ausfallen musste und auch das traditionelle Eieressen nach Ostern nicht stattfinden kann, gab es für die KFD-Frauen in Herbern ein kleines Trostpflaster in Form eines blumigen Frühlingsgrußes. Am Montagnachmittag konnten die Blümchen samt einem bunten Osterei von den Frauen bei Blumen Hönekop abgeholt werden.

Die Inhaberin Verena Wesselmann wurde bei der Verteilung der Frühlingsgrüße tatkräftig vom Präses Pater George, Angelika Hölscher, Hildegard Kraß und Ursula Schillen vom KFD-Team unterstützt.

Der KFD war es wichtig Herberner Unternehmer zu unterstützen. Die Eier lieferte „Eier Hugo“ und Verena Wesselmann, die ihren freien Nachmittag opferte, die Blumen. Bei den Frauen kam diese Aktion super an. Alle gingen mit einem Lächeln nach Hause.