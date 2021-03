Der Frühjahrsputz im Gotteshaus hat in St. Lambertus Ascheberg schon Tradition. Gemeinsam packt einen Gruppe aus Frauen und Männern im März an, um die Kirche erstrahlen zu lassen. Auch dieses Jahr kam die Gruppe zusammen, um mit Feudel, Staubwedel, Staubsaugern und -tüchern für Sauberkeit zu sorgen. Pandemiebedingt war aber einiges anders. Alle Helfer trugen Masken. Die gemütliche Putzrunde in der Sakristei suchten Gäste vergeblich. Die Leuchter wurden im großen Kirchenraum bearbeitet, weil dort Abstände einzuhalten waren. Küsterin Roswitha Krebs war für die Putzhilfe dankbar.