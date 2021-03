Kennen gelernt haben sie sich im Kolping-Ferienlager: Martin Weiß als Leiter, Sascha Klaverkamp als kindlicher Ferienfahrer. Später war es Weiß, der Klaverkamp für eine Rolle beim plattdeutschen Theater begeisterte. Vor 20 Jahren waren die Rollen dann anders verteilt. Nach einer Kolpingvorstandsrunde war es der Jüngere, der beim Älteren anklingelte. „Tönne Willige hat angekündigt, dass er als Vorsitzender aufhören will“, war Klaverkamps Botschaft. Nachsatz: „Da müssen wir was machen!“ Am letzten März-Sonntag 2001 wird bei der Kolpingsfamilie Ascheberg ein Generationswechsel vollzogen. Die alte Riege macht ein Jahr vor dem 75-jährigen Bestehen Platz für den Nachwuchs. Und Weiß hat nicht bei der ersten Frage, aber dann zugesagt in einem neuen Team mitmischen zu wollen. Mit Martina Möller fand das Duo auch eine Frau, die sich für Kolping begeistertet. „Wir wollten damit ein Zeichen setzen und die Vorstandsebene umkrempeln“, erinnert sich Weiß.