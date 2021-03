Schatzkammer in St. Lambertus Ascheberg

Ascheberg -

Von Theo Heitbaum

Das Projekt Schatzkammer für die St.-Lambertus-Kirche in Ascheberg geht in die zweite Runde. 70 000 Euro sind bereits eingeworben worden für die Realisierung. Das reicht allerdings noch längst nicht. Ein noch zu gründender Förderverein will jetzt dafür sorgen, dass aus dem Wunsch Realität wird.