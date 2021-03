Mit ungewöhnlich vielen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist die Gemeinde Ascheberg in diese Woche gestartet. Sieben Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises vom Wochenende. Sie, so Hartmut Levermann vom Kreis auf Nachfrage, sind alle auf das DRK-Familienzentrum Bügelkamp zurückzuführen. Dort wurde eine Gruppe – 18 Kinder, vier Erwachsene – in Quarantäne geschickt. Die anderen Erzieher und Kinder gelten nicht als Kontaktperson eins, erläutert Levermann. Deswegen besuchen sie weiterhin den Kindergarten. Es ist übrigens nicht der erste Fall in Ascheberg. Auch in anderen Kitas war schon einmal eine Gruppe in Quarantäne.