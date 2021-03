Der Jägerzug Davensberg meldet konstante 132 Mitglieder, davon sind 69 aktiv. Bei der ersten digitalen Generalversammlung saßen 45 Teilnehmer vor Kamera, Bildschirm, Mikrofon und einem Sixpack Bier. Das hatte der Vorstand allen angemeldeten Mitgliedern mit einer Nachricht im Vorfeld vorbeigebracht.

Der Rückblick auf das Jahr 2020 startete mit der großen Vorfreude aufs Jubiläum aus dem Januar des Jahres. Das war es aber auch schon im Corona-Jahr. Geplant hatte die weiße Garde schon damals einen Wechsel im Vorstand, der wurde jetzt etwas verändert vorgezogen. Der neue Vorsitzende Benedikt Godek und Vertreter Jannik Börtz sollten 2020 als Lizenzträger ein Jahr lang das Geschehen genau anschauen und sich dieses Jahr zur Wahl stellen. Nach dem Schützenfestausfall wurden sie jetzt gewählt, werden aber erst ab dem nächsten Schützenfest-Sonntag in Davensberg aktiv. Bis dahin führen Daniel Grube als Spieß und Marius Beckendorf als Leutnant den Jägerzug weiter an. Die Schulterklappen werden dann beim nächsten Sonntags-Frühschoppen übergeben. Weiter gehören Justin Bitter (Zur besonderen Verfügung), Moritz Pieper (Kassierer) und Lukas Bruck (Schriftführer) dem Vorstand an. Sie werden auch in der erweiterten Runde von Vorstand und Offizieren des Hauptvereins aktiv. Oberst Tobias Altenhövel hieß sie für die Bürgerschützenführung dort willkommen und dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement.

Neu besetzt wurden die beiden Posten als Zeugwarte. Daniel Grube bedankte sich bei Felix Patzelt und Niklas Pieper für die jahrelange Arbeit. Marvin und Kevin Grube übernehmen ihre Aufgaben.

Was das Schützenjahr 2021 für den Jägerzug bringen kann, ließ die Runde offen. Man will das Pandemiegeschehen abwarten und spontan entscheiden, ob eine Aktion stattfinden kann, sobald das wieder bedenkenlos möglich ist. Der Antrag, den Beitragseinzug des Jägerzugs für dieses Jahr auszusetzen, da ja auch nahezu kein Geld benötigt wird, wurde angenommen. Auch der neue Vorstand ist unter jaegerzug.davensberg@gmail.com erreichbar.