Die Kolpingjugend Ascheberg bietet am 10. April um 18.30 Uhr eine digitale Brauereiführung mit Bierverkostung an. Kolpingjugend-Mitglied Malte Reker , selbst derzeit in Ausbildung zum Brauer und Mälzer, wird einzelne Biere vorstellen, den Herstellungsprozess erklären und über die Eigenarten der verschiedenen Sorten berichten. Eine Anmeldung ist bis zum 5. April unter jugend@kf-ascheberg.de erforderlich. Danach erhält jeder Teilnehmer einen Link zur Zoom-Sitzung, dazu gibt es für mindestens 16 Jahre alte Teilnehmer ein Bier Paket mit vier unterschiedlichen Bieren vor die Haustüre geliefert. Jeder muss dies selbst kühlen. Beim Ausliefern des Bieres wird eine Eigenbeteiligung von sieben Euro eingesammelt, wer nur virtuell dabei sein kann, dem entstehen keine Kosten.