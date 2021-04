Tobias Kettrup hat sich entschlossen, aus dem kirchlichen Dienst auszuscheiden. Jetzt ist die Entscheidung über seine Nachfolge im Seelsorgeteam gefallen. Kettrups Stelle wird im Sommer Mirka Raabe übernehmen. Sie hat gerade ihre Ausbildung in Senden absolviert und startet am 1. August als Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Lambertus.

Die ausgebildete Kunsthistorikerin ist in der Slowakei geboren und über ihren Mann nach Senden gekommen. Dort ließ sie sich in vier Jahren zur Pastoralreferentin ausbilden. Raabe ist 35 Jahre alt und schreibt in den kirchlichen Mitteilungen zum Wochenende: „Ascheberg, Herbern und Davensberg kenne ich bisher vor allem aus vielen Fahrradtouren durchs Münsterland und ich freue mich schon darauf, Sie bald kennenzulernen.“ Noch allerdings bleibt Mirka Raabe Zeit in Senden.

In Ascheberg sind weiter Pastoralreferent Ralf Wehrmann, Christine Knuf mit einer 25-Prozent-Stelle und Valentine Gebauer als pastorale Mitarbeiterin im Einsatz.