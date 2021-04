Der Kreuzweg wird auf ganz unterschiedliche Arten gebetet, mal passend zu den Bildern in der Kirche, dann bei einem Gang durchs Dorf. In Herbern gehen die Katholiken an Karfreitag zur Kreuzigungsgruppe auf dem Kahlenberg. Weil in diesem Jahr viele Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets ausfallen müssen, hatte die Pfarrei St. Lambertus an Karfreitag einen Kreuzweg für Familien in Pfarr- und Bibelgarten aufgebaut. An der frischen Luft mit geregeltem Zugang, an dem auch ein Desinfektionsspender stand, nutzten Familien mit Kindern das Angebot gerne. „In dieser Zeit überhaupt etwas zu finden, was man gemeinsam machen kann, ist schon schwer“, berichtet Thomas Lisowski. Da war das Angebot im Umfeld der St. Lambertus –Kirche eine willkommene Gelegenheit, zumal das Wetter zu einer Aktion unter freiem Himmel einlud. Gemeinsam geht die Familie eine Runde an den Stationen mit Symbolen und Erklär-Tafeln.

Für die Auseinandersetzung mit dem Geschehen in der Karwoche waren auf einer Runde die passenden Symbole verteilt. Dazu reichte Pastoralreferent Tobias Kettrup eine kleine Broschüre mit Texten von Ursula Lohmann und Illustrationen von Sven Leberer. Die Texte erreichten gerade die Kinder, weil sie im Garten die Dornenkrone, einen roten Mantel und einen Stock an der Station eins, an der Jesus zum Tode verurteilt wird, finden. Während Eltern die kurzen Passagen lesen, entdecken Kinder den Zusammenhang zwischen den aufgebauten Motiven und der bibischen Geschichte, So wird die Geschichte vom Sterben Jesu lebendig. Am Ende der Runde dient der dunkle Pfarrheimsaal als Grab, in dem die Osterkerze für die Auferstehung steht.