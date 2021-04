Bereits 20 Mal hat das Veloteam des SV Herbern eine Radtouristikfahrt (RTF) organisiert, immer an Fronleichnam . In wenigen Jahren entwickelte sich diese Veranstaltung zu einer der beliebtesten und größten Veranstaltungen in Nordrhein Westfalen. Insgesamt wurden bisher 19 187 Teilnehmer zu diesen Veranstaltungen begrüßt. Bei gutem Wetter hätte der Verein im vergangenen Jahr sicherlich den 20 000. Teilnehmer begrüßen können.

Wegen der Corona Pandemie musste die Touristikfahrt aber abgesagt werden. Damals hatte der SV Herbern erwartet, dass am 3. Juni 2021 die 21. Auflage der RTF stattfinden würde. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie hat das Veloteam sich nun aber entschieden, die RTF auch in diesem Jahr abzusagen.

„Wir hoffen, im nächsten Jahr an Fronleichnam, 16. Juni 2022, unsere 21. Veranstaltung in gewohnter Form und mit der gewohnten Atmosphäre über die Bühne zu bringen. Bis dahin können wir Radsportler nur ermuntern, unsere Permanente RTF-Strecke (BDR Nr. 2062) individuell abzufahren, der Start ist an der Aral-Tankstelle Werner Straße 25 in Herbern“, teilt der Verein mit.