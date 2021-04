Mit Zeitungen und Fragen in englischer Sprache lenkte ein Dieb am Mittwoch gegen 15.30 Uhr einen Angestellten eines Autohauses an der Steinfurter Straße ab. Der bislang unbekannte Mann betrat einen Verkaufsraum und sprach den anwesenden Angestellten in englischer Sprache an. Dabei hielt er ihm zwei Zeitungen vor. Einige Minuten nach dem Verschwinden des Mannes wurde das Fehlen eines iPhones festgestellt. Zwei gleich gelagerte Diebstähle wurden vor zwei Wochen im Bereich Lüdinghausen angezeigt. Personenbeschreibung: etwa 30 bis 40 Jahre alt, Südländer, etwa 1,70 Meter groß. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden 0 25 91/79 30.