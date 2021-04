Ostereier zählen, Klettern und Anagramme lösen. Siebtklässler der Profilschule Ascheberg haben zusammen mit Lehrerin Simone Lütkenhaus ein gutes Freizeitangebot trotz Corona geschaffen: Einen Osterspaziergang mit Hindernissen. Den Weg weist eine App, die für diese Zwecke gut geeignet ist. Die rund anderthalbstündige Rallye bietet viele kleine Aufgaben, die Groß und Klein begeistern, wie eine Proberunde gezeigt hat.

Über die zwei Wochen der Osterferien können alle beliebigen Konstellationen, seien es Geschwistergruppen oder ganze Familien, an der Aktion teilnehmen. Familie Wobbe hat die Rallye getestet. Die Stationen sind hierbei ganz unterschiedlich. Zu Beginn mussten die Bretter von zwei Sitzbänken gezählt werden, dazu ging es zunächst die Königsallee entlang. Später werden Kreativaufgaben für die ganze Familie gestellt. So gibt es eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe zum Ende der Rallye, in der man passenderweise etwas zum Osterthema gestalten soll – und das nur aus Materialien aus der Umgebung.

In der Zwischenzeit erwartete die Gruppe am Modehaus Siebeneck dann ein Anagramm an der Fensterscheibe, eine machbare Aufgabe, wenn man weiß, dass sich alles ums Thema Ostern drehte. Neben der Wegbeschreibung in der App ist der Weg zusätzlich ausgeschildert. Auf ein Klettergerüst muss ebenfalls geklettert werden, das hierzu aufzunehmende Selfie macht sich auch gut als Hintergrundbild. Der Ablauf der Rallye erfolgt komplett über die, vom Land NRW entwickelte, App Biparcours. Die Teilnahme ist den ganzen Tag über durch den QR-Code möglich. Es empfiehlt sich aber verständlicherweise eher am helllichten Tag. Die Daten für die Rallye können in der App auch im Vorfeld zu Hause heruntergeladen werden. Vorgesehen ist, dass die Rallye zu Fuß absolviert wird, Start- und Zielort der Tour ist jeweils die Profilschule.