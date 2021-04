Kommenden Sonntag ist „Weißer Sonntag“. Traditionell war das früher der Tag der Erstkommunion. Daran erinnert ein Kommunionmädchen im weißen Kleid im Schaufenster-Museum des Heimathauses in Herbern.

Auch wenn sich der Name Weißer Sonntag nicht von der Farbe der Kleidung der Kommunionkinder ableitet – mit weißen Gewändern hat er durchaus etwas zu tun. In der frühen Kirche wurden Erwachsene in der Osternacht getauft und empfingen auch gleichzeitig die erste Kommunion. Dazu erhielten sie ein weißes Gewand, das sie acht Tage lang bis zum nächsten Sonntag trugen. Mit der zunehmenden Verbreitung der Säuglingstaufe verschwand auch die ursprüngliche Einheit von Taufe und erstmaliger Teilnahme an der Kommunion.

Bis in die 1960er Jahre wurde in Herbern an Weißen Sonntag die Erstkommunion gefeiert. Aus praktischen Erwägungen wurde das Fest dann auf die Sonntage vor und nach Christie Himmelfahrt verlegt. Dazwischen kam das Geschehen durch die Kurzschuljahre aus dem Rhythmus. So gingen die Mädchen und Jungen, die 1964 eingeschult worden sind, im September des Folgejahres zur Erstkommunion.

„Das Kommunionkind stand unter besonderer Beobachtung der Familie. Es wurde erwartet, dass es ein gutes Benehmen an den Tag legte, dass es häufig zur Kirche ging und dass es im Haushalt besonders eifrig mithalf, heißt es in einem Text des Heimatvereins Herbern. Dafür wurde der Tag der Erstkommunion ein bisschen feierlich gestaltet. Zum Gottesdienst wurden die Paten eingeladen, die dann über Mittag in der Familie blieben. Das Mittagessen war besser als normal und von den Paten gab es ein kleines Geschenk, häufig ein Gebetbuch, ein Rosenkranz, ein Sammeltassengedeck oder die berühmte „Kommunionsblume“ – eine Hortensie oder Gloxinie. Geldgeschenke oder größere Sachgeschenke wurden nicht verteilt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt man vom Pfarrer ein Bild mit Datum und Unterschrift, das dann häufig eingerahmt an der Wand im Schlafzimmer hing“, heißt es dazu auf der historischen Seite: http://www.history-st-benedikt.herbern.de/.