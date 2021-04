Der Klaps auf den Po – Jonas Tegtmeier war erschrocken, dass er für viele Teilnehmer eines Internet-Lehrgangs zum „Schutzbeauftragten“ gegen sexualisierte Gewalt in Vereinen nicht bereits tabu ist. Dem Davensberger sind solche Dinge während der Ausbildung zum Heilerzieher näher gebracht worden. Jetzt hat er in einem Seminar des Bundesverbandes für Gewaltprävention die Vereinssicht auf das Thema „sexualisierte Gewalt im Sport“ kennengelernt. Ein Stück weit bricht Tegtmeier mit einem anderen Tabu. Denn viele Vereine haben immer noch Angst, sich in ihrem Umfeld einem Generalverdacht auszusetzen, wenn sie das Thema offen ansprechen. Doch gehören der Sport beziehungsweise die Vereinsarbeit – wie alle übrigen Lebensbereiche auch – zu den Betätigungsfeldern für Täterinnen und Täter. Das Thema sollte daher in keinem Verein außen vor bleiben, werben die Organisatoren für eine Teilnahme. Denn einen Sportverein diskreditiere nicht die Tatsache, dass es in der eigenen Organisation zu Übergriffen kommen könne, sondern allenfalls der unprofessionelle Umgang damit.

Das Seminar sollte ein koordiniertes und individuell abgestimmtes Vorgehen aufzeigen, das den Schutz aller Beteiligten im System gewährleistet und bei den Verantwortlichen zur Handlungssicherheit führt. Die Ausbildung diente dazu, den Verein vor Ort in die Lage zu versetzen, mit der Thematik umzugehen, präventiv tätig zu werden und in Krisen- und Verdachtsfällen Orientierung zu finden und damit handlungsfähig zu bleiben. Hierfür müssen gegebenenfalls Strukturen angepasst und neue Voraussetzungen geschaffen werden, die dann auch umgesetzt und kommuniziert werden. Das braucht natürlich Zeit und persönliches Engagement, wie Tegtmeier es jetzt eingebracht hat.

Die Täter gehen oft nach derselben Strategie vor. Sie überschreiten die Grenzen des Gegenübers in kleinen Schritten und beobachten seine Reaktionen. Mit jedem Schritt schätzen sie ab, ob sie „weitergehen“ können.

In dem Seminar ging es spezifisch um Erscheinungsbilder sexualisierter Gewalt im Sport sind zum Beispiel: Grenzverletzungen bei der Kontrolle der Sportkleidung, Übergriffe exhibitionistischer Art in der „Umziehsituation“ oder beim gemeinsamen Duschen, Übergriffe bei der Hilfestellung, Verletzungen der Intimsphäre durch Eindringen in Umkleiden und Duschen, Ausnutzung der engen Beziehung zwischen Sporttreibenden und Trainerin oder Trainer, Grenzverletzungen im Rahmen von Wettkampffahrten und Ferienfreizeiten, insbesondere mit Übernachtungen.

Jonas Tegtmeier ist gerne bereit, sein Wissen an andere Vereine weiterzugeben oder Fragen zu dem Seminar, dass er besucht hat, zu beantworten.