Der Radwegebau an der B 58 sorgt für Unmut: Aus Davensberg und dem Umfeld des Wirtschaftsweges „Im Mersch“ häufen sich die Klagen über zu viel und zu schnellen Verkehr. Im Gewerbegebiet West, insbesondere am kleinen Kreisel, sorgen Wendemanöver fehlgeleiteter Verkehrsteilnehmer von der Bundesstraße für Kopfschütteln. Was in sozialen Netzwerke und bei Informationen an die WN-Redaktion gerade geschieht, war zu erwarten. Der Verkehr in Richtung Lüdinghausen wird offiziell über Davensberg und Ottmarsbocholt zurück zur B 58 geleitet. Im Davertdorf gilt ein Halteverbot an der Burgstraße. Gleich am ersten Tag gesellte sich ein Unfall auf der Autobahn dazu. Drei Stunden war die Fahrbahn in Richtung Münster gesperrt.