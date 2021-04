Sonnige Sonnenernte

Wie sieht es bei der Photovoltaik aktuell aus? Auskunft dazu gibt Rainer Bultmann.Die Bürgersolarkraftwerke stammen aus Zeiten der sog. Volleinspeisung mit anderen Einspeisevergütungen. Diese Erlöse gibt es nicht mehr. Was motiviert Menschen im Jahr 2021, eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach zu setzen?Rainer Bultmann: Früher ging es darum, möglichst viel Strom zu produzieren und einzuspeisen, weil er tatsächlich gut bezahlt worden ist. Heute bauen wir vor dem Hintergrund des Eigenverbrauches im Regelfall bedarfsgerecht große PV-Anlagen, außer es kommt der Aspekt der Kapitalanlage noch hinzu. Es geht um ein dreistufiges Konzept: Zunächst wird der Eigenstrom direkt genutzt, dann folgt das Speichern und als drittes das Einspeisen gegen Vergütung. Geht es nur um effiziente Eigenstromnutzung, sollte der letztgenannte Anteil möglichst klein gehalten werden.Selbst Sonnen-Strom zu speichern war früher nicht einfach, was hat sich technisch getan?Rainer Bultmann: Früher haben wir unter anderem Blei-Gel-Batterien eingesetzt. Für eine 10-KW-PV-Anlage war so eine Batterie etwa 1,60 Meter mal etwa 1,40 Meter groß und etwa fünf bis sechs Zentner schwer. Die heutigen Lithium-Ionen-Batterien für so eine Anlage lassen sich von der Größe her mit einem Camping-Kühlschrank vergleichen, sind also deutlich kleiner und leichter.Das bedeutet also, dass auch Leute, die sich ein E-Auto anschaffen wollen, keine übergroßen Batterien benötigen?Rainer Bultmann: Generell gilt, dass der Einsatz einer PV-Anlage mit und ohne E-Auto wirtschaftlich sinnvoll ist. Der Trend geht im Moment unter anderem zu sogenannte Hauskraftwerken. In ihnen wird die gesamte Technik untergebracht, also Wechselrichter und Speicher. Dort hat sich viel entwickelt, so dass es gute Lösungen für die unterschiedlichsten Anliegen gibt. Ein E-Auto „vom eigenen Dach“ zu betanken ist sicherlich eine der wirtschaftlichsten Lösungen.hbm