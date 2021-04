Die Zahl der Menschen, die sich in Ascheberg mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist übers Wochenende deutlich gestiegen. Der Kreis Coesfeld meldete neun Neuinfektionen. Da im gleichen Zeitraum zwei Erkrankte genesen sind, haben in Ascheberg zurzeit 20 Menschen aktiv mit der Virus-Erkrankung zu kämpfen. Neun Neuinfektionen waren zuletzt Mitte Februar an einem Tag gemeldet worden.