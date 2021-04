Der Piks selbst ist nicht zu spüren. Seit Sonntag, fast genau 12 Uhr, sind die ersten 0,5 Milliliter einer Astrazeneca Impfdosis im Körper. Ein Termin für Menschen über 60 Jahre in Dülmen hat es möglich gemacht. An einem regnerischen Mittag ist das nach den AHA-Regeln endlich die Chance, sich selbst nachhaltiger gegen das Virus zu schützen. Astrazeneca - das Auf und Ab um den britisch-schwedischen Impfstoff macht die Entscheidung für einen Impftermin nicht einfach. Im Vertrauen auf eine Vielzahl von Experten überlasse ich die fehlenden zwei, drei Prozent für den Pieks dem Anmeldeverfahren am Karsamstag. Zwei Buttons warten auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung: Registrieren und dann anmelden. Normalerweise kommen Bestätigungsmails in einem Registrierprozess schneller als man sein Mail-Postfach öffnen kann.