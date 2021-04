Nach neun Neuinfektionen an Montag in der Gemeinde Ascheberg folgte am Dienstag ein weiterer Anstieg der Zahl.

Der Kreis Coesfeld meldet die Zahlen jeweils zur Uhrzeit 24/0 Uhr. Am 13. April um 0 Uhr wurden fünf weitere Neuinfektionen gemeldet, das ergibt für diese Woche bereits 14 Neuinfektionen. Solche Zahlen gab es zuletzt im Februar 384 Personen sind bisher als Coronafälle offiziell bestätigt worden, 24 sind aktiv erkrankt.