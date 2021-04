„Im Mersch“ ist nur noch für Anlieger offen

Christian Kahlau, Projektleiter Straßenbau bei Straßen.NRW in Coesfeld, erläutert, warum eine Einbahnstraße eingerichtet worden ist: „Durch die Einrichtung der Einbahnstraßenregelung erreichen wir im Vergleich zu einer Ampelregelung eine deutlich kürzere Bauzeit von insgesamt etwa fünf bis sechs Monaten. Die Baufirma kann somit „in einem Stück“ durchbauen, was gerade bei den Fräs- und Asphaltierungsarbeiten von großem Vorteil ist. Neben der strafferen Logistik, die auch zu einer verkürzten Bauzeit beiträgt, und der finanziellen Einsparung, wird nach Fertigstellung aus baulicher Sicht eine bessere Qualität erzielt.Ich verstehe die von Ascheberg kommenden Verkehrsteilnehmer, die natürlich ungern über mehrere Monate die Umleitungsstrecke in Kauf nehmen müssen. Hätte man sich jedoch dazu entschieden, beide Fahrtrichtungen mittels Ampelregelung offen zu halten, so hätte die gesamte Baustrecke von etwas 4,5 Kilometer in mindestens acht Bauabschnitte unterteilt werden müssen, die wiederum jeweils halbseitig gebaut werden müssten (gleich 16 unterschiedliche Abschnitte). Die Bauzeit würde sich dadurch im besten Fall verdoppeln. Natürlich würden wir mehrere Abschnitte gleichzeitig bauen, womit der Verkehrsteilnehmer innerhalb des Streckenabschnitts jedoch zwei bis drei Mal vor einer roten Ampel warten müsste. Dass bei der Vielzahl von Abschnitten eine Art „Flickenteppich“ mit vielen Nähten und somit Schwachstellen in der Asphaltdecke entstehen würde, genügt nicht unserem Anspruch an einer qualitativ hochwertigen Straße.Einen wichtiger Punkt, den ich hier nicht vergessen möchte und der ebenfalls klar für die Einbahnstraßenregelung spricht, ist die höhere Sicherheit für die Arbeiter vor Ort. Durch die halbseitige Bauweise mittels Einbahnstraße wird der Sicherheitsabstand vom arbeitenden Personal zum fließenden Verkehr erhöht. Dieser Aspekt gewinnt immer mehr an Bedeutung, da sich nur so die immer noch zu hohe Anzahl an teils schweren Unfällen mit dem Baustellenpersonal reduzieren lässt.“