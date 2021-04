Wahrer der Haushaltsdisziplin

Wenn die FDP Ascheberg zu ihrem Ortsparteitag ruft, kommen in der Regel 50 Prozent der Mitglieder. Am Montagabend hatte Vorsitzender Peter Leyers dazu nicht in eine Gaststätte eingeladen. Das jährliche Treffen der Ascheberger Liberalen war von Jochen Wismann als Teams-Konferenz eingerichtet worden. Die Teilnahmequote änderte sich bei der Online-Premiere nicht. Bis zu elf der 20 Mitglieder nutzten die Einladung. „Die Videokonferenzen klappen gut. Das machen wir ja nicht zum ersten Mal. Ich freue mich aber schon darauf, wieder Präsenztreffen durchführen zu dürfen. Das ist schon etwas anderes“, bekannte Leyers.

Der Vorsitzende blickte auf ein Jahr mit einem „sehr, sehr engagierten Wahlkampf“ zurück: „Wir haben unser Ziel, mit Fraktionsstärke in den Rat einzuziehen, erreicht. Wir sind wieder da.“ Leyers betonte, dass das Spektrum, das die Mitglieder der Fraktion abdecken, größer geworden sei. Auch der Frauenanteil in der Mitgliederkartei sei auf drei gestiegen. Die Arbeit mache Spaß. Allerdings seien die Liberalen auch gefordert, wie die Haushaltsberatungen gezeigt hätten: „Ich Ascheberg wird mit dem Geld rumgeaast.“ Es würden Anträge zu mehr Personal gestellt und „das Geld spielt keine Rolle“. Die FDP werde Haushaltsdisziplin anmahnen. Dazu positionierte sich Leyers gegen Steuererhöhungen.

Fraktion ist breiter aufgestellt

„Wir haben die breit aufgestellteste Fraktion, die wir je hatten“, freute sich auch Jochen Wismann, Fraktionschef der FDP im Gemeinderat, über die Bereitschaft von Mitgliedern, sich in die politische Arbeit einzubringen. Der Wechsel von Dr. Bert Risthaus zu Thomas Stohldreier im Bürgermeisteramt sei reibungslos vollzogen worden. Der neue Rathauschef habe schon erste Impulse gesetzt. Einige Ressorts seien neu zugeschnitten worden. Er hoffe einerseits, dass die personellen Probleme im Bau- und Tiefbaubereich bald gelöst werden könnten. Im sozialen Bereich sei das Stellenpotenzial aber ausgereizt: „Wir haben bald den Zeitpunkt, wo der andauernde Personalaufbau nicht mehr finanzierbar ist.“

In der Ratsarbeiten wollen die Liberalen die Digitalisierung weiter vorantreiben. Die Verwaltung sei zwar auf einem guten Weg, die Ratsarbeit sei komplett umgestellt worden, aber es gebe noch Potenzial. Wismann mahnte an, dass die Gemeinde ihre Hausaufgaben bei der technischen Ausstattung der Schulen gemacht habe: „Die gute Vorarbeit muss in den Schulen aber auch gelebt und umgesetzt werden.“

Wasserstoff und Geothermie fördern

Bei den regenerativen Energie werden die Liberalen weiter auf einen Energiemix pochen, in dem der „Wasserstoff“ eine spürbare Rolle spiele. Wismann machte sich auch für die Geothermie stark: „Bei künftigen Baugebieten sollten wir prüfen, ob es nicht mit Geothermie und einem zentralen Kraftwerk selbst versorgen kann. Markenkern der dynamischen FDP-Fraktion im Rat solle aber der Schwerpunkt Finanzen bleiben: „Wir sind die Stimme der Vernunft.“

Die eigenen Finanzen haben durch den Wahlkampf gelitten. „Er war durch den Einsatz neuer Medien teurer als vorher“, erklärte Vorsitzender Leyers zu Zahlen von Schatzmeister Stefan Brockhausen. Die Runde entlastete Vorstand und Schatzmeister einstimmig. Möglich war das, weil im Vorfeld sichergestellt worden war, dass alle Mitglieder Zugang zum virtuellen Ortsparteitag hatten.