Die Zahl der Neuinfektionen in der Gemeinde Ascheberg steigt weiter rasant an. Nach neun und fünf Ansteckungen, die an den ersten beiden Wochentagen vermeldet wurden, sind am Mittwoch um null Uhr weitere sieben Neuinfektionen hinzugekommen. Damit sind zurzeit 31 Menschen in der Gemeinde Ascheberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt haben sich bisher 391 Menschen angesteckt. „Im Moment verfolgen wir die Zahlen mit Sorge. Lange waren wir gut unterwegs, im Moment sind die Zahlen schlecht“, erklärt Bürgermeister Thomas Stohldreier im WN-Gespräch. Auffällig sei, dass bei Ansteckungen in einer Familie, sich früher nicht gleich alle Familienmitglieder angesteckt hätten: „Wir hatten gerade eine Neuinfektion, wenige Tage später kamen die drei weiteren Familienmitglieder hinzu.“