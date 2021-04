„Auf dem neuen Radweg an der Amelsbürener Straße sind an vielen Stellen die neuen Markierungen abgeplatzt und die Böschung zwischen Dörrbecker und Emmerbachbrücke ist erodiert.“ Zu Nachrichten an die WN-Redaktion mit diesem Inhalt erklärt der Kreis Coesfeld auf Nachfrage, dass die Probleme an der K 39 im Kreishaus ebenfalls gemeldet worden seien. „Sie sind der Baufirma mitgeteilt worden und werden im Rahmen der Gewährleistung beseitigt“, versichert Kreissprecher Hartmut Levermann. Für die Arbeiten müsse aber das passende Wetter noch abgewartet werden.