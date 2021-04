Modellregion – die Verwaltungen im Kreis Coesfeld arbeiten mit Hochdruck an Bereichen, in denen zusätzliche Öffnungen ermöglicht werden sollen. Die neue Perspektive verunsichert aber auch Menschen. Ihre Sorge: Sie verlieren Freiheiten, die sie jetzt schon haben. „Verschlechtern werden sich die Bedingungen, Stand heute, nicht“, klärt Bürgermeister Thomas Stohldreier auf WN-Anfrage auf. Die Bedingungen etwa beim Einkauf im Aldi, dem K+K-Markt oder Frenster würden sich – vorbehaltlich anderer regeln durch Land oder Bund – durch die Auswahl als Modellregion nicht ändern. Ziel des Projektes sei es, zusätzliche Öffnungsmöglichkeiten zu erproben. Die Gemeinde Ascheberg habe drei Bereiche für das Projekt angemeldet: Kultur, Sport und Außengastronomie: „Was vom Land ausgewählt wird, ob das Land es selbst auswählt, wissen wir noch nicht“, informiert Stohldreier. Im Bereich Kultur denke er an Verstaltungen in der Herberner Aula.