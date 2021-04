Zugegeben, Weihnachten ist schon ein Weilchen her. Doch wie in jedem Jahr erfreute sich dabei eines größter Beliebtheit: Der Tannenbaum. Obwohl alles im vergangenen Jahr ein wenig anders war und vieles Pandemiebedingt ausgefallen ist, krempelten die Mitglieder der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal im Dezember die Ärmel hoch und ermöglichten den Tannenbaumverkauf. Er war anders als sonst, denn die kleinen Buden fehlten, aber nichts destotrotz wurde die Aktion, die unter Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen und des Hygienekonzeptes draußen stattfand, bestens angenommen. Immerhin fanden 280 Tannen einen neuen Platz. „Pro Tanne haben wir einen Euro gespendet“, so Brudermeister Michael Frye . Hinzu gesellten sich Spenden, die die Bürger tätigten. Denn sie füllten das Spendenglas mit rund 160 Euro. „Dieses Glas hatten wir zusätzlich aufgestellt“, so Michael Frye. Die Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal machte dann eine runde Sache daraus und stockte die Summe auf 500 Euro auf. Und diesen Betrag haben sie nun an Pastor Stefan Schürmeyer übergeben. Der Geistliche der Pfarrgemeinde St. Lambertus war nicht nur sehr erfreut über diese Finanzspritze, sondern vor allem auch mehr als dankbar. „Denn es gibt auch Menschen in unserer Gemeinde, denen es finanziell nicht so gut geht und da freut es mich umso mehr, dass da andere Menschen sind, die auch an diejenigen denken, die Hilfe nötig haben.“ Das Geld fließt ins Projekt Caritas Sammlung. „Unsere jährlichen Haustürsammlungen der Caritas Ortsvereine konnten im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, umso mehr freut es uns, dass die Schützenbruderschaft hier ein so tolles Zeichen der Solidarität gesetzt hat“, bedankt sich Schürmeyer auf diesem Wege noch einmal für die Spende. Ein Betrag, der somit in der Gemeinde bleibt, weil es hier Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind. Und einmal mehr wird damit deutlich, was Ehrenamt auch bewirken kann. In diesem Fall haben da Ascheberger für Ascheberger die Ärmel hochgekrempelt. „Ein wirklich tolles Zeichen“, so Pastor Stefan Schürmeyer abschließend.