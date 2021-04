Wenn altgediente Feuerwehrleute glauben, ihnen könnten keine neuen Alarmgründe mehr über den Weg laufen, erfuhren sie gestern wieder eine neue Variante. Gegen 11 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand an die Steinfurter Straße gerufen. Als der Löschzug an der Adresse, eine Tankstelle, ankam, gab es tatsächlich Rauch, aber keinen Brand. „Sie haben eine Nebelanlage als Einbruchschutz ausprobiert“, berichtete Wehrführer Rainer Koch: „Das hat wohl funktioniert.“ Wegen des Rauchs in dem Geschäftsraum war die Feuerwehr alarmiert worden.