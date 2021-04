Einen weiteren Taschendiebstahl meldet die Polizei aus Ascheberg: Als sie ihren Einkauf im Aldi an der Lüdinghauser Straße bezahlen wollte, stellte eine 82-jährige Frau aus der Gemeinde den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Zwischen 13.05 und 13.15 Uhr am Montag entwendeten Unbekannte das Portemonnaie der Seniorin aus einer verschlossenen Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 0 25 91/ 79 30 entgegen.