Dort, wo sie beruflich groß geworden sind, übernehmen Silke Berger-Raters und Marion Treimer im Sommer Verantwortung. Berger-Raters wird Leiterin des Kindergartens St. Katharina in Ascheberg, Treimer der Kita St. Hildegardis in Herbern. Die neuen Chefinnen haben auf dem Weg zur Erzieherin schon ihr Anerkennungsjahr in den Einrichtungen verbracht und nur Auszeiten genommen, als sie selbst Kinder bekommen haben. Silke Berger-Raters kennt den Kindergarten St. Katharina mit seinen vielen Facetten bestens. Ab 1997 schloss sie am Katharinenplatz mit dem Anerkennungsjahr ihre Ausbildung ab, sechs Jahre später, im Sommer 2003, übernahm sie die Leitung. 2006 folgte die Kinderpause. In der Folge kehrte sie mit reduzierten Stundenzahlen in den Beruf zurück. Die 43-Jährige, die zu Leiterinnenzeiten schon Fort- und Weiterbildungen etwa zum Sozialmanagement absolviert hat, rundet ihre Eindrücke aus der Katharinen-Kita gerade mit der Arbeit in der U2-Gruppe ab.