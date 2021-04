Am Mühlendamm werden bald alte Geschäftshäuser abgerissen. Sparkasse und Volksbank haben ihre Mitarbeiter schon durch Automaten ersetzt. Zwischendurch gab es Pläne, das einzige Lebensmittelgeschäft im Davertdorf zum 31. Mai zu schließen. Dieses Vorhaben hat Paul Elbers zu den Akten gelegt. Der Kaufmann wird die Davensberger weiter mit Lebensmitteln versorgen. Allerdings ist heute der letzte Tag, an dem die Kunden an der Frischfleischtheke einkaufen können. Nach drei Umbautagen wird der Grundversorger nächste Woche unter dem Namen „Davensberger Dorfladen“ wieder öffnen. Elbers gibt es im Davertdorf seit 1964. Paul Elbers ist seit 33 Jahren im Geschäft. So viel gegrübelt wie in den vergangenen Monaten hat der Kaufmann selten. Sollte er tatsächlich die Ladentür schließen?