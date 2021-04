Für Iven Butzke, Julian Gröpper, Take Tapper, Finn Leutner und Hannes Stenkamp war das Wochenende ganz besonders. Denn sie feierten ihre Konfirmation. Und diese war zugegebenermaßen ganz anders. Denn erstmals fanden die Gottesdienste nicht in der evangelischen Gnadenkirche, sondern draußen davor statt. Und auch dort war „Gott mitten unter uns“. Denn unter diesem Motto standen die Konfirmationen. Selbst der Wettergott war den Konfirmanden wohlgesonnen. Warum alles so anders war? Ganz einfach: Aufgrund der Coronapandemie und der derzeitig hohen Zahlen, konnte nicht in der Kirche gefeiert werden.