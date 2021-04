In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich nach Polizeiangaben um 4.05 Uhr mindestens zwei unbekannte Täter durch Einschlagen eines rückwärtig gelegenen Fensters Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus auf dem Windmühlenweg in Ascheberg. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zwei Täter konnten von Nachbarn teilweise während der Tat beobachtet werden. Die Zeugen verständigten die Polizei und beschreiben die männlichen Täter wie folgt: Die erste Person war mit mit einer roten Jacke, einem weißen Cappy, Handschuhen und einer blauen Jeans bekleidet. Die zweite Person trug eine schwarze Jacke, Jeans und Handschuhe. Zum Diebesgut konnte die Polizei zum Zeitpunkt ihrer Mitteilung noch nichts sagen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 0 25 91/79 30 entgegen.