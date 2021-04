Aus Davensberg und Herbern meldet die Polizei Diebstähle aus Pkw. Unbekannte Täter gelangten nach Einschlagen der Scheibe der Fahrertür in das Fahrzeuginnere eines schwarzen BMW eines 30-jährigen Aschebergers und entwendete das Lenkrad mit Airbag sowie die Multimediaeinheit samt Steuergeräten. Der BMW parkte in der Tatzeit von Montag 16 Uhr bis Dienstag 8.40 Uhr auf der Plettenbergerstraße in Davensberg. Etwa im gleichen Zeitraum haben Unbekannte an der Siegebrede in Herbern das Lenkrad sowie die Tacho- und Navigationseinheit eines grauen 3er BMW entwendet. Zwischen 20.45 Uhr am Montag und 6.50 Uhr am Dienstag schlugen die Täter das Fenster der Fahrerseite ein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 0 25 91/79 30 entgegen.