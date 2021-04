3037 Kinder sind in der Gemeinde Ascheberg in diesem Jahrtausend geboren worden. Das jedenfalls weist eine Übersicht der Landesstatistiker von IT.NRW aus, die gestern veröffentlich wurde. Erfasst sind alle Geburten seit dem 1. Januar 2000. Die meisten Kinder wurden nach den Zahlen im August geboren. 284 Geburten sind in den 21 Jahren dort zu finden. Es folgen der Juli und der September mit jeweils 275 Neugeborenen. Die wenigsten Babys kamen im November mit 221 auf die Welt, es folgt der Januar mit 225.

Die meisten Kinder wurden mit 183 im Jahr 2000 geboren, die wenigsten Geburten gab es 2011 mit 110 Kindern. Durchschnittlich kommen im Jahr 145 Kinder in der Gemeinde auf die Welt.