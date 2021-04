Der Zieleinlauf hat ein Datum. „Wenn die Profilschule am 18. Juni ihre Schüler entlässt, soll die Aula fertig sein“, sagt Nils Kruse. Der Fachgruppenleiter Hochbau in der Ascheberger Verwaltung wird bei diesem Datum nicht nervös, obwohl bei einer Runde durch die umgebaute Aula an vielen Stellen noch gearbeitet wird. Ganz entspannt geht es im Bereich des Schülercafes mit einer Teeküche und einem Kiosk zu. Dieser Bereich ist schon länger fertig. „Die Schule hätte ihn gerne früher genutzt, aber es wäre zu teuer gewesen für eine kurze Zeit den Bereich von der Baustelle vorschriftsmäßig abzutrennen“, erläutert Kruse. Dort, wo die Schüler sich in freien Zeiten aufhalten können, werden sich auch die Besucher vor, nach und in Pausen der Veranstaltungen bewegen dürfen. Der Flur zwischen Aula und diesem Bereich wird ebenfalls als Aufenthaltsfläche genutzt werden.