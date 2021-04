Als sein Bild in der Tagesschau zu sehen war, wurden viele Erinnerungen geweckt. Thomas Fritsch ist im Alter von 77 Jahren am 21. April verstorben. Den Zuschauern sind sicher einige Filme eingefallen, in Herbern war das sicher die ZDF-Serie „Rivalen der Rennbahn“. Vor genau 33 Jahren wurde das Schloss Itlingen in Forsthövel als Kulisse für diese TV-Produktion genutzt. Neben Jutta Speidel, Manfred Zapatka, Margot Hielscher, Helmut Lange, Ilse Werner, Maja Maranow und Radost Bokel war Thomas Fritsch damals als Christian Adler einer der Hauptdarsteller.