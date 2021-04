Geschickt zieht Clara Schilling die Kordel durch die Plastikflasche. Am Donnerstag hat die 13-Jährige Schulhefte, Füller Homeschooling und Co. gegen Vohrer, Stoffe und Deko-Elemente getauscht. Denn da ist sie im Rahmen des Girlsday begeistert für einen Tag in das Berufsbild des Raumgestalters abgetaucht. Und das hat ihr richtig Spaß gemacht. „Dieser Beruf ist vielfältig“, gibt das Mädchen zu und greift nach einem Schraubenzieher. Was ihr besonders gefällt, dass da eine ganze Menge Kreativität im Spiel ist. Und diese hat Clara beim Raumgestalter Stöppler ausleben können.

Selbstverständlich ist dieses Tagespraktikum nicht gewesen. „Längst nicht jeder von meinen Mitschülern hat die Möglichkeit dazu gehabt“, verrät die Schülerin und erzählt, dass die Corona-Pandemie auch hier Auswirkungen gezeigt hat. Steffi Stöppler hat zwar auch erst kurz überlegt, als die Anfrage kam, aber dann hat sie Clara Schilling den Girls Day ermöglicht. „Irgendwie bleiben die jungen Menschen bei dieser Pandemie ja schon auf der Strecke, und ich finde, da muss man gerade ihnen auch eine Perspektive bieten“, sagt sie.

Zum mittlerweile gängigen Prozedere hat natürlich ein negativer Corana-Test gehört. Für Clara nichts Neues. „Das bin ich ja schon gewohnt, denn in der Schule müssen wir den auch regelmäßig machen.“ Nachdem alle einen negativen Test absolviert hatten, stand dem Unterfangen GirlsDay nichts mehr im Wege. Und Clara durfte viele Seiten des facettenreichen Berufsbilds kennenlernen. Mit Wissbegierde machte sie sich ans Werk.

Die Plastikflaschen haben da zunächst einmal ein bisschen ihrer Zeit in Anspruch genommen. „Denn ich fertige hier einen Vorhang aus Plastikflaschen“, gibt sie Einblicke, während sie Flasche um Flasche auffädelt. Der Grund dahinter fasziniert sie jedoch viel mehr. „Damit wollen wir verdeutlichen, was aus recycelten Flaschen alles möglich ist. Denn daraus sind nachhaltige Stoffe produziert worden“, erzählt sie. Genauer gesagt, sind die Stoffe aus Polyesterfasern gefertigt worden, die wiederum aus gebrauchten Plastikflaschen hergestellt worden sind. „Das finde ich richtig gut, denn ich interessiere mich für Nachhaltigkeit.“ Nachdem der Plastikflaschen-Vorhang fertig war und seinen Weg in eines der Schaufenster gefunden hat, hat sich Clara dann einem größeren Projekt zugewendet. Sie durfte ein ganzes Schaufenster selber gestalten. Und das hat ihr richtig viel Freude gemacht. Der Tag hat ihr vor allem eines gezeigt: „Dieser Beruf wäre durchaus eine Option für mich.“

Doch bevor es soweit ist, muss die Schülerin aus Ottmarsbocholt erst einmal noch zwei Jahre die Schulbank drücken. „Dann habe ich meine Mittlere Reife, danach schaue ich dann mal, ob es erst mit Schule weitergeht, oder schon Richtung Beruf.“ Noch hat sie Zeit, aber „ich bin richtig dankbar, dass ich bei Stöpplers die Möglichkeit erhalten habe, dieses Praktikum zu machen.“ Denn Clara weiß ganz genau, selbstverständlich war das in Zeiten wie diesen nicht.