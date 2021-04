Der Countdown für den Offenen Ganztag (OGS) an den Grundschulen der Gemeinde Ascheberg läuft: Ab 1. August sollen an der Marienschule in Herbern, an der Lambertusschule, Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Angebote des Offenen Ganztags starten. „Ab sofort können Eltern ihre Kinder für die neue Offene Ganztagsschule bei den Schulen anmelden“, teilt die Gemeinde Ascheberg mit. Alle notwendigen Informationen, den Betreuungsvertrag, Präsentationen und Anmeldeformulare finden interessierte Eltern auf der Homepage der Gemeinde Ascheberg (www.ascheberg.de.) Wer sein Kind bis zum 12. Mai anmeldet, sichert sich auf jeden Fall einen Platz in der OGS.

Gemeinde sucht Kooperationspartner

Auf zwei digitalen Infoveranstaltungen am 21. und am 22. April wurde die OGS ausführlich vorgestellt. Monika Franzmann von der Jugendhilfe Werne, die Schulleiterinnen Sabine Küter und Charlotte Bücker sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Ascheberg als Schulträger erläuterten das Konzept sowie das Anmeldeverfahren und haben offene Fragen beantwortet. „Das Interesse war sehr groß“, berichtet Andrea Blanke von der Schulverwaltung. „An den beiden Abenden haben jeweils 70 bis 110 Personen online teilgenommen.“

„Mit der Jugendhilfe Werne haben wir einen Träger, der vor Ort bereits durch Kita, Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit sehr gut vernetzt ist“, freut sich Bürgermeister Thomas Stohldreier. Vereine und Ehrenamtliche aus der Gemeinde Ascheberg seien nun herzlich eingeladen, so Thomas Stohlreier weiter, als Kooperationspartner der Jugendhilfe Werne Arbeitsgemeinschaften für die Kinder anzubieten.