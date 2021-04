Das gute Ende steht bevor

Monika Urkötter denkt schon an das Ende. Nein, nicht an ein schreckliches oder böses, sondern an das gute Ende schlechthin – an den Zeitpunkt, ab dem die Pandemie im Griff ist und wieder Spielgruppen und andere Besucher in größerer Zahl auf den Bauernhof St. Georg dürfen und dort auch wieder Feste wie das Trabi-Treffen oder das Erntedankfest stattfinden können. „Wenn der ganze Spuk vorbei ist“, sagt die Fachleiterin, sei es daran herauszufinden, „wie wir den Mitarbeitern und Klienten – noch ein Hauch mehr den Mitarbeitern – gegenüber Dankbarkeit zeigen können“. Dankbarkeit dafür, dass alle über viele Wochen und Monate an einem Strang gezogen haben, dass sie zum Beispiel Kontakte massivst – auch freiwillig – eingeschränkt haben, um dem Virus auf dem Hof und in den Außengruppen keine Chance zu geben. „Ein Bewohner hat sich mit seiner Schwester draußen auf dem Parkplatz getroffen.“ Seit wenigen Tagen, berichtet Monika Urkötter, gebe es eine neue Verfügung, die besage, dass 14 Tage nachdem alle geimpft seien intern etwa wieder ein Grillfest auf dem Hof stattfinden könne. „Das gibt Auftrieb.“

Ein Hauch schlechtes Gewissen

Ende Februar wurden die circa 20 Mitarbeiter des Bauernhofs St. Georg mit den beiden Außenwohngruppen zum ersten Mal geimpft. „Ein Hauch schlechtes Gewissen“ habe sie schon gehabt: „Warum werden nur wir geimpft? Warum nicht zuerst die Bewohner? Es gab zu diesem Zeitpunkt für die Klienten ja noch gar keine Perspektive, wann sie geimpft werden“, schildert Urkötter die Situation im Winter. Am vergangenen Sonntag wurde das Team zum zweiten Mal geimpft – alle im Impfzentrum Dülmen. Die Bewohner bekamen dann Anfang April auf dem Hof von einem Hausarzt die erste Spritze und erhalten dort am 19. Mai die zweite Impfung. „Einen Coronafall gab es nicht“, sagt Johannes-Wilhelm Feller und klopft mit seiner Hand auf Holz.

Er sitzt an diesem Donnerstag mit am großen Tisch im Ritterzimmer des Bauernhofs. Das Fenster ist geöffnet, alle tragen Maske, halten Abstand, die Besucherin ist gerade negativ getestet worden. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises und mit dem Impfzentrum in Dülmen lobt Feller mehrmals. Die Erleichterung darüber, dass alle bald sicher sind, ist ihm deutlich anzumerken.

Schlaflose Nächte

Feller ist als Regionalleiter für alle Einrichtungen des Sozialwerkes St. Georg im Kreis Coesfeld verantwortlich. Eindrücklich hat er zuvor im Gespräch mit dieser Zeitung geschildert, dass der Beginn der Pandemie die schlimmste Zeit gewesen sei. „Ich hatte viele schlaflose Nächte.“ Urkötter erging es nicht anders. Die Ungewissheit, was auf alle zukommen wird, wie Mitarbeiter und Bewohnern geschützt werden können, sei sehr belastend gewesen, sagen beide. Die Perspektivlosigkeit zu jener Zeit überdies. „Wir haben die Bewohner in einfacher Sprache intensiv aufgeklärt“, berichtet Urkötter. Ständig habe man neue Verordnungen und Allgemeinverfügungen studiert, die wichtigsten Stellen unterstrichen. Wöchentlich seien neue Verordnungen gekommen. Anfangs hätten dieselben Verordnungen für Altenheime und Einrichtungen der Eingliederungshilfe gegolten. Bis zum Sommer habe es gedauert, bis die Politiker in Düsseldorf berücksichtigt hätten, dass Menschen mit Einschränkungen und Lernschwächen andere Regeln brauchten als alte Menschen, die in Pflegeheimen lebten, erläutert Feller.

Wir schaffen das

Zu Beginn der Pandemie habe es bei den Bewohnern all die Gefühle gegeben, die auch bei allen anderen Menschen vorgeherrscht hätten, berichtet Urkötter: Wut, Gleichgültigkeit („Das ist alles bestimmt nicht so schlimm“) und Angst. „Die Angst war am größten“, erinnert sich die Fachleiterin.

Im Sommer gab es dann die Entspannung – bis die zweite und danach sofort die dritte Welle begannen. Diese Zeit, sagen beide, sei aber nicht so schlimm wie die vor einem Jahr gewesen. „Wir waren sicher: Wir schaffen das“, sagt er. „Wir hatten Routine und Erfahrung“, sagt sie. „Wir hatten Vertrauen in uns selbst“, sagt er.

Auch wenn die zweite und dritte Phase nicht so kräftezehrend waren, lassen Feller und Urkötter keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie müde sind. Urkötter: „Wir können auch nicht mehr – genauso wenig wie die gesamte Gesellschaft.“