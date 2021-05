Thomas Dudzik freut sich, gar keine Frage. Mit sehr ruhiger Stimme beantwortet er die Fragen am Telefon; doch zwischen den einzelnen Sätzen ist immer wieder große Vorfreude durchzuhören. „Der Zeitplan wird eingehalten“, sagte der Leiter der Evangelischen Miriam-Kindertagesstätte am Montag auf Nachfrage. Heißt: Im August werden die dann circa 60 Kinder das nigelnagelneue Gebäude direkt neben der Kirche (Hoveloh 5) in Beschlag nehmen können.