Ihre beiden Kinder, 14 und 11 Jahre alt, sind gerade bei ihr. Der 100-prozentige Digitalunterricht in Bayern macht‘s möglich. Normalerweise wohnen sie mehrere 100 Kilometer weit weg – im Landkreis Erding, noch hinter München (aus dem Norden betrachtet). Seit dem 1. März ist das so. Seit dem leitet Mirjam Brüllmann die Musikschule Ascheberg. Noch wohnt sie in einer Ferienwohnung. Dringend sucht sie ein neues Zuhause – für die ganze Familie, zu der auch noch der Papa der beiden Kids gehört. Die Kinder, das steht fest, werden nach den Sommerferien in Münster zur Schule gehen. Musikerin mit Leib und Seele Was hat Mirjam Brüllmann dazu gebracht, in Ascheberg eine Stelle anzunehmen? Die 44-Jährige ist Musikerin mit Leib und Seele, soviel ist sicher. Sie hat unter anderem im Kammerorchester Berlin Geige gespielt, war auf Konzertreisen in Südkorea oder Österreich und etlichen anderen Ländern. Doch jede Lebensphase, sagt sie, habe ihre eigene Zeit. Wer mit ihr spricht, merkt schnell, dass die 44-Jährige angekommen ist. Ja, in Ascheberg.