Das mit den „Lost Places“ – Orte in der Gemeinde, an denen sich pandemiebedingt über Wochen und Monate nichts regt – darf man in dem Fall wörtlich nehmen und hat mit Corona nur am Rande zu tun. Wer nicht ortskundig ist oder über kein Navi verfügt, geht bereits während der Anreise unweigerlich verloren. Von der Industriestraße im Gewerbegebiet Ascheberg West führt ein Stichweg, halb versteckt, zum Sportcenter Lenz. Die beiden geräumigen Parkplätze vor und hinter dem Gebäude, auf denen üblicherweise die Nummernschilder verraten, dass dies ein begehrter Anlaufpunkt für aktive Menschen aus dem gesamten Münsterland ist: menschenleer.