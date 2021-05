„Es war das stressigste Wochenende meines Lebens.“ Als Patrick Drees Christi Himmelfahrt 2011 um 17.04 Uhr bei strahlend blauem Himmel aus allen Wolken fiel, war Nadja Baumann weit entfernt. Der Holland-Kurzurlaub mit den Eltern sollte ruhig und entspannt werden. Er endete jäh: Über Niederzier ging es ins fremde Ascheberg und dort direkt auf den Thron der Bürgerschützen. Vier Tage war sie gerade Freundin des Aschebergers, da hatte er sie schon unfreiwillig zur Königin gemacht. Zehn Jahre liegt das inzwischen zurück. „Immer wenn ich in Ascheberg Michael Mersmann treffe, werde ich an den Tag erinnert. Er war es, der mich überredet hat, den Vogel locker zu schießen“, blickt Drees zurück. Der Fußballer, der für den TuS Ascheberg und Union Lüdinghausen schon viele Tore erzielt hatte, landete an der Vogelstange einen Volltreffer.