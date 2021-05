Der Landtagsabgeordnete möchte seine Arbeit für die Menschen seiner Heimatregion im Kreis Coesfeld fortsetzen. „Die Aufgabe ist verantwortungsvoll, herausfordernd, gerade bei nicht ganz so einfachen Themen. Aber sie macht mir wirklich unheimlich viel Freude. Das möchte ich weiterführen“, verdeutlicht Panske .

Gerade die Arbeit im und für den Wahlkreis habe ihn geprägt und liegt ihm besonders am Herzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch auch im Landtag seien dem „Landtags-Neueinsteiger“ von 2017 schnell Aufgaben übertragen worden: Schwerpunktmäßig in der Innenpolitik und seit nunmehr zwei Jahren in der Verantwortung als Sprecher und Obmann der CDU-Landtagsfraktion im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Kindesmissbrauchskomplex von Lügde.