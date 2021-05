Sparen?! Tatsächlich lohnt es sich nicht mehr, sein Geld auf ein Konto einzuzahlen. Ohne Zinsen geht der Sinn verloren. Eine Gruppe von 60 Aschebergern hofft aber sehnsüchtig darauf, endlich wieder sparen zu dürfen. Mindestens alle 14 Tage müssen sie sogar fünf Euro einwerfen. Normalerweise. Aber Corona macht ihnen seit einem halben Jahr einen Strich durch die Rechnung. Denn eingezahlt wird an einem grünen Kasten im Gasthaus Brüggemann an der B 58. Seit Gastwirt Markus Rother wegen Corona die Tür nicht mehr aufschließen darf, befindet sich auch der Sparclub „Tolle Blume“ im Lockdown. Normalerweise hätte die Sparrunde in diesen Tagen ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Ralf Mertin und Theo Entrup, die als Vorsitzender und Stellvertreter die Geschicke des Clubs leiten, schauen sich bei dem Hinweis an. „Darüber haben wir noch gar nicht geredet“, sagt Entrup und schiebt die Erklärung gleich hinterher: „Normalerweise sieht man das eine oder andere Mitglied beim Einzahlen. Dann hätten wir bestimmt schon darüber geredet.“ So ist es auch nicht nur das Sparen selbst, das fehlt.