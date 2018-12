Die Bernhardstraße war nicht immer die innerörtliche Entlastungsstraße von Herbern. Früher mündete sie in die Merschstraße. Durchgebaut zur Münsterstraße wurde sie erst vor 40 Jahren. Zuvor stand an der Baustellensituation, die dieses Bild festgehalten hat, das alte Amtshaus. Es diente in den letzten Jahren seines Daseins als Pfarrheim.