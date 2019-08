Klassentreffen leben vom Wiedersehen. In diesem speziellen Fall ermöglicht der Griff in die WN-Bilderkiste ein ganz besonderes Wiedersehen, denn das Foto stammt aus dem Jahr 1979. Damals waren die Frauen und Männer mit ihren Lehrern vor 25 Jahren entlassen worden. Zu sehen sind also Ascheberger Entlassschüler aus dem Jahr 1954. Sie waren in zwei Etappen eingeschult worden. Die Ersten waren im Herbst 1945 i-Männchen, andere zu Ostern 1946 eingeschult worden. Und die Klassen waren damals deutlich größer als heute.