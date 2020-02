Den Schulweg kennenzulernen, ist für Kinder und Eltern wichtig. Die Polizei unterstützt den Wunsch, indem die Gruppen begleitet werden. In diesem Fall sind Eltern, Kinder und Polizei im Jahr 1995 in Ascheberg unterwegs. Bei diesem 25 Jahre alten Foto ist besonders der Hintergrund spannend. Denn die Gruppe bewegt sich hinter den Treppen auf dem Ascheberger Katharinenplatz vor einer Kulisse, bei der das Wohn- und Geschäftshaus mit dem Arztpraxen fehlt. Der Blick fällt auf das Gebäude, in dem heute die Brunnen-Apotheke zu finden ist.