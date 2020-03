Normalerweise würde Georg Freisfeld am Samstag mit Gefolge seinen Königsbaum pflanzen. Die Aktion ist aber abgesagt und so kann die Majestät der Osterbauer seine 40 Jahre alte Erfahrung nicht einbringen. 1980 begleitete er seinen Vater Heinz zum Baumpflanzen. Es war die erste „normale“ Aktion. Im Jahr zuvor, also 1979, sind zum Jubiläum der Bürgerschützen erstmals Bäume gepflanzt worden. Beteiligt waren nicht nur amtierende, sondern auch ehemalige Könige.