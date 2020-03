900 Rekruten wurden im Februar 1972 auf dem Ascheberger Aschenplatz vereidigt. Die Ascheberger Vereine und Gruppen nahmen rege an der Veranstaltung teil. Ein Jahr vorher war eine Patenschaft mit der 2. Kompanie des Jäger-Bataillons 441 Ahlen beschlossen worden. Bürgermeister Walter Bose hatte um die Vereidigung in Ascheberg gebeten. Gemeindedirektor Bernhard Rothers überreichte einen Wimpel an die Gäste aus der Nachbarschaft.